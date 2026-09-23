Коммутатор D-Link DGS-1052/A3A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, стоечный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
52
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 880 руб.
В наличии
Код товара: 648686
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25 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, стоечный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, кабель питания, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки, документация, упаковка
Количество портов RJ45
52
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х10
Вес, кг.
4.5
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1052/A3A
Неуправляемый коммутатор DGS-1052, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, стоечный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, кабель питания, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки, документация, упаковка
Количество портов RJ45
52
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Неуправляемый коммутатор DGS-1052, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор D-Link DGS-1052/A3A - стоимость товара 25880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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