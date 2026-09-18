Коммутатор D-Link DGS-3000-28L/B1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286292
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440х44х210
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х34х9
Вес, кг.
3.34
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3000-28L/B1A
Гигабитные коммутаторы серии DGS-3000 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 и предназначены для использования в сетях Metro Ethernet и сетях кампуса. Коммутатор DGS-3000-28L оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP.
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Теги товара: Коммутаторы с SFP
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440х44х210
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Гигабитные коммутаторы серии DGS-3000 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 и предназначены для использования в сетях Metro Ethernet и сетях кампуса. Коммутатор DGS-3000-28L оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с SFP
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с SFP
Коммутатор D-Link DGS-3000-28L/B1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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