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Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 7
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 7
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 410 руб. 
Начислим 503 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A
31 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
диск с ПО, документация, кабель питания, комплект для монтажа, консольный кабель, наклейка с серийным номером, резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х7
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A

Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME является оптимальной для сетей Metro Ethernet моделью в продолговатом черном корпусе и может предложить в общей сложности 28 портов. Прибор для организации или расширения офисной локальной сети располагает 24 гигабитными портами Ethernet, а также 4 портами 10GBase-X SFP+. Он относится к числу управляемых коммутаторов, отличающихся стабильностью работы. Внутренняя пропускная способность этой модели составляет 128 ГБит/сек. Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME гарантирует вашей сети защиты от внешних угроз и демонстрирует высокую стойкость как к скачкам напряжения в питающей сети, так и к воздействию статического электричества. Энергопотребление устройства не превышает 24 Вт. Коммутатор допускает настольное размещение или установку в стойку.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
диск с ПО, документация, кабель питания, комплект для монтажа, консольный кабель, наклейка с серийным номером, резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME является оптимальной для сетей Metro Ethernet моделью в продолговатом черном корпусе и может предложить в общей сложности 28 портов. Прибор для организации или расширения офисной локальной сети располагает 24 гигабитными портами Ethernet, а также 4 портами 10GBase-X SFP+. Он относится к числу управляемых коммутаторов, отличающихся стабильностью работы. Внутренняя пропускная способность этой модели составляет 128 ГБит/сек. Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME гарантирует вашей сети защиты от внешних угроз и демонстрирует высокую стойкость как к скачкам напряжения в питающей сети, так и к воздействию статического электричества. Энергопотребление устройства не превышает 24 Вт. Коммутатор допускает настольное размещение или установку в стойку.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A - по цене 31410 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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