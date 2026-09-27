Коммутатор PLANET IGS-1820TF
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Характеристики
Описание товара Коммутатор PLANET IGS-1820TF
Неуправляемый коммутатор Planet с 16 портами RJ45 — это простое и эффективное решение для расширения вашей сети. Форм-фактор настольный: устройство не займёт много места, его легко разместить на рабочем столе или в любом удобном месте офиса. Каждый порт поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает быструю и стабильную связь между устройствами. Два SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с дадут дополнительную гибкость для подключения оптики или увеличения пропускной способности. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет работать даже с крупной сетью без потери производительности. Вес устройства всего 0,745 кг — коммутатор остаётся лёгким и мобильным. Надёжный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность без излишеств.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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