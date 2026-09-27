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Коммутатор PLANET IFB-244-SSC купить с доставкой в Москве
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Коммутатор PLANET IFB-244-SSC

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Коммутатор PLANET IFB-244-SSC - фото 1
Коммутатор PLANET IFB-244-SSC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов SFP
0
  • Коммутатор PLANET IFB-244-SSC - фото 1
  • Коммутатор PLANET IFB-244-SSC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740824
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов SFP
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х9
Вес, г.
700

Описание товара Коммутатор PLANET IFB-244-SSC

Неуправляемый коммутатор Planet в настольном форм-факторе — это простое и лаконичное решение для сетей, где не требуется сложная настройка. Второй уровень работы дает базовые функции коммутации, сохраняя надежность и стабильность соединения. Компактный вес — всего 0,485 кг — позволяет легко разместить устройство даже на небольшом рабочем столе или полке, не занимая лишнего места.



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Отзывы о товаре Коммутатор PLANET IFB-244-SSC




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов SFP
0
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор Planet в настольном форм-факторе — это простое и лаконичное решение для сетей, где не требуется сложная настройка. Второй уровень работы дает базовые функции коммутации, сохраняя надежность и стабильность соединения. Компактный вес — всего 0,485 кг — позволяет легко разместить устройство даже на небольшом рабочем столе или полке, не занимая лишнего места.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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