Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W)
Управляемый коммутатор OSNOVO в настольном форм-факторе — выбор для тех, кто ценит гибкость и надёжность в организации сетей. C поддержкой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек и 8 портами RJ45 вы легко подключите нужные устройства, а 2 SFP-порта (до 1 Гбит/с) расширят ваши возможности по созданию связей с другими сетями или сегментами. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at даст питание совместимым устройствам прямо по кабелю, упрощая монтаж и избавляя от лишних проводов. Коммутатор L2-уровня с вместительной таблицей MAC-адресов на 8000 записей подходит как для небольшого офиса, так и для масштабной рабочей группы, где важна стабильность и простота управления.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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