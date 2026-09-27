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Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W)

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Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W) - фото 1
Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W) - фото 2
Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W) - фото 1
  • Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W) - фото 2
  • Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740822
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W)

Управляемый коммутатор OSNOVO в настольном форм-факторе — выбор для тех, кто ценит гибкость и надёжность в организации сетей. C поддержкой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек и 8 портами RJ45 вы легко подключите нужные устройства, а 2 SFP-порта (до 1 Гбит/с) расширят ваши возможности по созданию связей с другими сетями или сегментами. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at даст питание совместимым устройствам прямо по кабелю, упрощая монтаж и избавляя от лишних проводов. Коммутатор L2-уровня с вместительной таблицей MAC-адресов на 8000 записей подходит как для небольшого офиса, так и для масштабной рабочей группы, где важна стабильность и простота управления.



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Отзывы о товаре Коммутатор OSNOVO SW-80802/I(Port 90W 300W)




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор OSNOVO в настольном форм-факторе — выбор для тех, кто ценит гибкость и надёжность в организации сетей. C поддержкой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек и 8 портами RJ45 вы легко подключите нужные устройства, а 2 SFP-порта (до 1 Гбит/с) расширят ваши возможности по созданию связей с другими сетями или сегментами. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at даст питание совместимым устройствам прямо по кабелю, упрощая монтаж и избавляя от лишних проводов. Коммутатор L2-уровня с вместительной таблицей MAC-адресов на 8000 записей подходит как для небольшого офиса, так и для масштабной рабочей группы, где важна стабильность и простота управления.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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