Коммутатор D-Link (DGS-1510-28X/A1A)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 180 руб.
В наличии
Код товара: 586367
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31 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х9
Вес, кг.
3.23
Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1510-28X/A1A)
Серия DGS-1510 включает себя коммутаторы SmartPro портами 10G является идеальным решением для развертывания сетей предприятий малого среднего бизнеса.
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Серия DGS-1510 включает себя коммутаторы SmartPro портами 10G является идеальным решением для развертывания сетей предприятий малого среднего бизнеса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Коммутатор D-Link (DGS-1510-28X/A1A) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 31180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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