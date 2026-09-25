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Коммутатор TP-Link SL2428P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SL2428P

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Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 5
Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 6
Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 7
Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SL2428P - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 850 руб. 
Начислим 526 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723593
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор TP-Link SL2428P
32 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, набор для монтажа в стойку, ножки
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор TP-Link SL2428P

JetStream Smart коммутатор с 24 портами 10/100 Мбит/с, 4 гигабитными портами и 24 портами PoE+ Оборудован 24 портами PoE с бюджетом 250 Вт*, а также удобными фукнкциями управления PoE Встроенные функции безопасности, включая 802.1Q VLAN, защиту портов и защиту от широковещательных штормов Приоритизация данных (QoS) L2/L3/L4 и IGMP snooping позволят оптимизировать работу голосовых и видеоприложений Возможность управления через веб?интерфейс и интерфейс командной строки, а также поддержка протоколов SNMP и RMON открывает широкие возможности управления Dual Firmware Image повышает надёжность и рабочее время сети



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SL2428P




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, набор для монтажа в стойку, ножки
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
JetStream Smart коммутатор с 24 портами 10/100 Мбит/с, 4 гигабитными портами и 24 портами PoE+ Оборудован 24 портами PoE с бюджетом 250 Вт*, а также удобными фукнкциями управления PoE Встроенные функции безопасности, включая 802.1Q VLAN, защиту портов и защиту от широковещательных штормов Приоритизация данных (QoS) L2/L3/L4 и IGMP snooping позволят оптимизировать работу голосовых и видеоприложений Возможность управления через веб?интерфейс и интерфейс командной строки, а также поддержка протоколов SNMP и RMON открывает широкие возможности управления Dual Firmware Image повышает надёжность и рабочее время сети


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
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Купить Коммутатор TP-Link SL2428P - по цене 32850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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