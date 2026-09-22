Коммутатор TP-Link SG2210XMP-M2
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 480 руб.
В наличии
Код товара: 723703
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34 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.26
Описание товара Коммутатор TP-Link SG2210XMP-M2
Настольный управляемый коммутатор TP-Link — это компактное решение для организации современной сети. Восемь портов RJ45 оптимально подходят для офисных и домашних сценариев, когда нужно подключить несколько устройств с быстрой скоростью до 2.5 Гбит/с. Два дополнительных SFP-порта со скоростью 25 Гбит/с открывают возможности для молниеносных соединений с сервером или магистралью. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет легко запитать совместимые устройства напрямую через кабель, избавляя от необходимости прокладывать дополнительное питание. L2-уровень управления обеспечивает гибкость и контроль, а таблица на 2000 MAC-адресов гарантирует бесперебойную работу даже в насыщенной сетевой среде.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Настольный управляемый коммутатор TP-Link — это компактное решение для организации современной сети. Восемь портов RJ45 оптимально подходят для офисных и домашних сценариев, когда нужно подключить несколько устройств с быстрой скоростью до 2.5 Гбит/с. Два дополнительных SFP-порта со скоростью 25 Гбит/с открывают возможности для молниеносных соединений с сервером или магистралью. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет легко запитать совместимые устройства напрямую через кабель, избавляя от необходимости прокладывать дополнительное питание. L2-уровень управления обеспечивает гибкость и контроль, а таблица на 2000 MAC-адресов гарантирует бесперебойную работу даже в насыщенной сетевой среде.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор TP-Link SG2210XMP-M2 - по цене 34480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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