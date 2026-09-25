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Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX

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Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 3
Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 4
Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
6
  • Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 3
  • Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 4
  • Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 230 руб. 
Начислим 676 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729806
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX
42 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания; Консольный кабель; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х9
Вес, кг.
4.5

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX

Управляемый коммутатор SNR — находка для современного офиса или крупной сети. 48 портов RJ45 и 6 скоростных SFP-портов по 10 Гбит/с каждый позволяют подключить массу устройств и обеспечить быструю передачу данных. Благодаря поддержке уровня L2 и внушительной таблице MAC-адресов на 32 000 записей, устройство без труда справится с интенсивным трафиком и сложными сетевыми задачами. Компактный настольный форм-фактор не потребует отдельной серверной — коммутатор удобно разместить прямо на рабочем месте. Вес всего 3,45 кг — легко переместить в нужную зону при необходимости.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания; Консольный кабель; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор SNR — находка для современного офиса или крупной сети. 48 портов RJ45 и 6 скоростных SFP-портов по 10 Гбит/с каждый позволяют подключить массу устройств и обеспечить быструю передачу данных. Благодаря поддержке уровня L2 и внушительной таблице MAC-адресов на 32 000 записей, устройство без труда справится с интенсивным трафиком и сложными сетевыми задачами. Компактный настольный форм-фактор не потребует отдельной серверной — коммутатор удобно разместить прямо на рабочем месте. Вес всего 3,45 кг — легко переместить в нужную зону при необходимости.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
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Купить Коммутатор SNR SNR-S5110G-48TX - по цене 42230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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