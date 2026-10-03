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Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A

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Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 040 руб. 
Начислим 625 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 359307
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Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A
39 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-FX (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3z 1000Base-X (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3ae 10GBase-X (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса, Управление потоком IEEE 802.3x, Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X SFP+, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
440 x 210 x 44
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х9
Вес, кг.
5

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A

Настраиваемый коммутатор DGS-1250-52X, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI).



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-FX (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3z 1000Base-X (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3ae 10GBase-X (оптоволоконный кабель), IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса, Управление потоком IEEE 802.3x, Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X SFP+, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
440 x 210 x 44
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор DGS-1250-52X, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI).


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A - этот товар вы можете купить по цене 39040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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