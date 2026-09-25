Описание товара Коммутатор TP-Link SG5428X

Представьте себе ядро корпоративной сети, способное выдержать лавинообразный рост трафика без малейшего замедления. Коммутатор TP-Link SG5428X — это именно такое решение. Он полностью соответствует тому уровню производительности, который требуется современному бизнесу для передачи больших объёмов данных, видеоконференций и работы облачных сервисов. Ищите ли вы возможность модернизировать старую сеть или строите новую инфраструктуру с нуля — этот свитч станет основой для стабильной и быстрой связи. Модель построена на шасси стандартной высоты 1U, что позволяет легко установить её в серверную стойку вместе с другим сетевым оборудованием. Внутренняя пропускная способность устройства, равная 128 гигабитам в секунду, исключает возникновение узких мест при одновременной передаче данных от десятков пользователей. Скорость передачи может достигать 10 гигабит в секунду, что критически важно для бесшовной работы файловых хранилищ и высоконагруженных приложений. Коммутатор оборудован двадцатью восемью портами. Двадцать четыре из них оснащены разъёмами RJ-45 и поддерживают скорость в гигабит. Для создания магистральных соединений и подключения к более мощному сетевому оборудованию предусмотрено четыре порта SFP+, каждый из которых работает на скорости 10 гигабит. Если вы используете металлизированные разъёмы, объединение позволит значительно увеличить суммарную пропускную способность канала. Этот коммутатор относится ко второму классу устройств в иерархии OSI. Он имеет встроенную функцию статической маршрутизации. Для более гибкого управления трафиком он поддерживает динамические протоколы: RIP (версии для упрощённых сетей) и OSPF, где расчёт путей происходит по состоянию каналов. Технология VRRP отвечает за горячее резервирование шлюза: если один маршрутизатор отказывает, другой мгновенно занимает его место. Протокол быстрой защиты колец ERPS автоматически восстанавливает соединение в случае проблем с кабелем. Уделено внимание механизмам безопасности. Используется контроль доступа на основе списков управления доступа. Кроме того, доступна технология MAC Authentication Bypass (MAB) для автоматической идентификации устройств. При наличии гостевого трафика или подключении умных устройств разрешается применять изолирующие среды на основе IEEE 802.1q. Коммутатор работает в полном соответствии со стандартами IEEE 802.1x (безопасность портов), IEEE 802.1p (приоритезация трафика) и IEEE 802.3az (экономизация электроэнергии). Таблица MAC-адресов рассчитана на шестнадцать тысяч записей — это позволяет с лёгкостью обслуживать небольшую и среднюю корпоративную сеть без лишних затрат. Логические опции работы распределяются на большие блоки данных. Параметр Jumbo frame устанавливается на уровне девяти килобайтов — при передаче файлов через виртуальные интерфейсы снижается количество подтверждений и повышается пропускная способность.