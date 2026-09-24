Описание товара Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM

Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM — это мощное и универсальное сетевое решение, созданное для профессионального использования в корпоративных и телекоммуникационных сетях. Он сочетает в себе высокую производительность, гибкость управления и поддержку современных технологий, что делает его идеальным выбором для построения масштабируемых и надежных сетевых инфраструктур. Модель CRS320-8P-8B-4S+RM относится к коммутаторам уровня L3, что обеспечивает продвинутую маршрутизацию трафика и эффективное управление сетевыми ресурсами. Устройство выполнено в компактном 1U форм-факторе и предназначено для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, что особенно важно для дата-центров и серверных помещений. Благодаря этому коммутатор легко интегрируется в существующую инфраструктуру без необходимости выделения дополнительного пространства. Одной из ключевых особенностей коммутатора является его высокая скорость передачи данных. Он оснащен 16 портами RJ-45 с поддержкой Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) и 4 uplink-портами SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Это позволяет организовать высокоскоростное соединение между сегментами сети и обеспечить бесперебойную передачу данных даже при высокой нагрузке. Кроме того, все 16 медных портов поддерживают технологию Power over Ethernet (PoE), что значительно расширяет возможности устройства. Поддержка PoE делает коммутатор CRS320-8P-8B-4S+RM незаменимым для развертывания сетей с питаемыми устройствами, такими как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi, VoIP-телефоны и другие гаджеты. Выходная мощность PoE распределена следующим образом: 8 портов обеспечивают до 30 Вт на каждый, а еще 8 — до 60 Вт. Это позволяет подключать даже энергоемкое оборудование без необходимости использования дополнительных блоков питания. Управление коммутатором осуществляется через консольный порт RJ-45 (CLI), а также через порт управления (MGMT), что обеспечивает удобную настройку и мониторинг. Устройство поддерживает работу в стеке, что упрощает масштабирование сети и повышает ее отказоустойчивость. Кроме того, коммутатор совместим с технологией VLAN (IEEE 802.1q), позволяя сегментировать трафик для повышения безопасности и оптимизации нагрузки. Внутренние ресурсы устройства включают 256 МБ оперативной памяти (ОЗУ) и 32 МБ флэш-памяти (ПЗУ), что обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании. MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM работает на операционной системе RouterOS, предоставляя широкий набор инструментов для настройки сетевых параметров, мониторинга трафика и обеспечения безопасности. Этот коммутатор идеально подходит для построения корпоративных сетей, систем видеонаблюдения, беспроводных инфраструктур и других решений, где важны скорость, надежность и гибкость. Его сочетание высокой производительности, поддержки PoE и удобного управления делает его одним из лучших предложений на рынке для профессионалов, ценящих качество и функциональность.