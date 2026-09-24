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Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 300 руб. 
Начислим 885 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723217
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM
55 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, монтажные уголки для установки в стойку - 2 шт., набор винтов и резиновых наклеек-ножек К-57.
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM

Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM — это мощное и универсальное сетевое решение, созданное для профессионального использования в корпоративных и телекоммуникационных сетях. Он сочетает в себе высокую производительность, гибкость управления и поддержку современных технологий, что делает его идеальным выбором для построения масштабируемых и надежных сетевых инфраструктур. Модель CRS320-8P-8B-4S+RM относится к коммутаторам уровня L3, что обеспечивает продвинутую маршрутизацию трафика и эффективное управление сетевыми ресурсами. Устройство выполнено в компактном 1U форм-факторе и предназначено для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, что особенно важно для дата-центров и серверных помещений. Благодаря этому коммутатор легко интегрируется в существующую инфраструктуру без необходимости выделения дополнительного пространства. Одной из ключевых особенностей коммутатора является его высокая скорость передачи данных. Он оснащен 16 портами RJ-45 с поддержкой Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) и 4 uplink-портами SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Это позволяет организовать высокоскоростное соединение между сегментами сети и обеспечить бесперебойную передачу данных даже при высокой нагрузке. Кроме того, все 16 медных портов поддерживают технологию Power over Ethernet (PoE), что значительно расширяет возможности устройства. Поддержка PoE делает коммутатор CRS320-8P-8B-4S+RM незаменимым для развертывания сетей с питаемыми устройствами, такими как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi, VoIP-телефоны и другие гаджеты. Выходная мощность PoE распределена следующим образом: 8 портов обеспечивают до 30 Вт на каждый, а еще 8 — до 60 Вт. Это позволяет подключать даже энергоемкое оборудование без необходимости использования дополнительных блоков питания. Управление коммутатором осуществляется через консольный порт RJ-45 (CLI), а также через порт управления (MGMT), что обеспечивает удобную настройку и мониторинг. Устройство поддерживает работу в стеке, что упрощает масштабирование сети и повышает ее отказоустойчивость. Кроме того, коммутатор совместим с технологией VLAN (IEEE 802.1q), позволяя сегментировать трафик для повышения безопасности и оптимизации нагрузки. Внутренние ресурсы устройства включают 256 МБ оперативной памяти (ОЗУ) и 32 МБ флэш-памяти (ПЗУ), что обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании. MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM работает на операционной системе RouterOS, предоставляя широкий набор инструментов для настройки сетевых параметров, мониторинга трафика и обеспечения безопасности. Этот коммутатор идеально подходит для построения корпоративных сетей, систем видеонаблюдения, беспроводных инфраструктур и других решений, где важны скорость, надежность и гибкость. Его сочетание высокой производительности, поддержки PoE и удобного управления делает его одним из лучших предложений на рынке для профессионалов, ценящих качество и функциональность.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, монтажные уголки для установки в стойку - 2 шт., набор винтов и резиновых наклеек-ножек К-57.
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM — это мощное и универсальное сетевое решение, созданное для профессионального использования в корпоративных и телекоммуникационных сетях. Он сочетает в себе высокую производительность, гибкость управления и поддержку современных технологий, что делает его идеальным выбором для построения масштабируемых и надежных сетевых инфраструктур. Модель CRS320-8P-8B-4S+RM относится к коммутаторам уровня L3, что обеспечивает продвинутую маршрутизацию трафика и эффективное управление сетевыми ресурсами. Устройство выполнено в компактном 1U форм-факторе и предназначено для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, что особенно важно для дата-центров и серверных помещений. Благодаря этому коммутатор легко интегрируется в существующую инфраструктуру без необходимости выделения дополнительного пространства. Одной из ключевых особенностей коммутатора является его высокая скорость передачи данных. Он оснащен 16 портами RJ-45 с поддержкой Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) и 4 uplink-портами SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Это позволяет организовать высокоскоростное соединение между сегментами сети и обеспечить бесперебойную передачу данных даже при высокой нагрузке. Кроме того, все 16 медных портов поддерживают технологию Power over Ethernet (PoE), что значительно расширяет возможности устройства. Поддержка PoE делает коммутатор CRS320-8P-8B-4S+RM незаменимым для развертывания сетей с питаемыми устройствами, такими как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi, VoIP-телефоны и другие гаджеты. Выходная мощность PoE распределена следующим образом: 8 портов обеспечивают до 30 Вт на каждый, а еще 8 — до 60 Вт. Это позволяет подключать даже энергоемкое оборудование без необходимости использования дополнительных блоков питания. Управление коммутатором осуществляется через консольный порт RJ-45 (CLI), а также через порт управления (MGMT), что обеспечивает удобную настройку и мониторинг. Устройство поддерживает работу в стеке, что упрощает масштабирование сети и повышает ее отказоустойчивость. Кроме того, коммутатор совместим с технологией VLAN (IEEE 802.1q), позволяя сегментировать трафик для повышения безопасности и оптимизации нагрузки. Внутренние ресурсы устройства включают 256 МБ оперативной памяти (ОЗУ) и 32 МБ флэш-памяти (ПЗУ), что обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании. MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM работает на операционной системе RouterOS, предоставляя широкий набор инструментов для настройки сетевых параметров, мониторинга трафика и обеспечения безопасности. Этот коммутатор идеально подходит для построения корпоративных сетей, систем видеонаблюдения, беспроводных инфраструктур и других решений, где важны скорость, надежность и гибкость. Его сочетание высокой производительности, поддержки PoE и удобного управления делает его одним из лучших предложений на рынке для профессионалов, ценящих качество и функциональность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM - по цене 55300 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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