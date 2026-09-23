Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%54 170 руб. 78 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х10
Вес, кг.
5
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX
Коммутатор SNR — управляемое решение уровня L3 для построения и организации сетевой инфраструктуры. Модель оснащена 28 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения большого числа сетевых устройств с поддержкой гигабитных соединений. Для оптических подключений предусмотрены 4 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 16 000 записей помогает обслуживать разветвлённую сеть, а настольный форм-фактор упрощает размещение оборудования. Вес коммутатора составляет 3,8 кг. Питание подключаемых устройств по PoE не поддерживается.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
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Страна производитель
Китай
Коммутатор SNR — управляемое решение уровня L3 для построения и организации сетевой инфраструктуры. Модель оснащена 28 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения большого числа сетевых устройств с поддержкой гигабитных соединений. Для оптических подключений предусмотрены 4 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 16 000 записей помогает обслуживать разветвлённую сеть, а настольный форм-фактор упрощает размещение оборудования. Вес коммутатора составляет 3,8 кг. Питание подключаемых устройств по PoE не поддерживается.
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