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Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX

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Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
54 170 руб.  78 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631078
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х10
Вес, кг.
5

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX

Коммутатор SNR — управляемое решение уровня L3 для построения и организации сетевой инфраструктуры. Модель оснащена 28 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения большого числа сетевых устройств с поддержкой гигабитных соединений. Для оптических подключений предусмотрены 4 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 16 000 записей помогает обслуживать разветвлённую сеть, а настольный форм-фактор упрощает размещение оборудования. Вес коммутатора составляет 3,8 кг. Питание подключаемых устройств по PoE не поддерживается.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR — управляемое решение уровня L3 для построения и организации сетевой инфраструктуры. Модель оснащена 28 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения большого числа сетевых устройств с поддержкой гигабитных соединений. Для оптических подключений предусмотрены 4 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 16 000 записей помогает обслуживать разветвлённую сеть, а настольный форм-фактор упрощает размещение оборудования. Вес коммутатора составляет 3,8 кг. Питание подключаемых устройств по PoE не поддерживается.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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