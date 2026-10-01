Коммутатор D-Link DGS-1520-28/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627349
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, консольный кабель, резиновые ножки, фиксатор кабеля питания
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х35х9
Вес, кг.
3.37
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1520-28/A1A
Управляемый стекируемый коммутатор DGS-1520-28MP уровня 3 предназначен для сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 20 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 портами 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE, а также 2 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Данный коммутатор с поддержкой РоЕ идеально подходит для клиентов, в сетях которых используются беспроводные точки доступа Wi-Fi 6, сетевые камеры и IP-телефоны.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, консольный кабель, резиновые ножки, фиксатор кабеля питания
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Управляемый стекируемый коммутатор DGS-1520-28MP уровня 3 предназначен для сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 20 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 портами 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE, а также 2 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Данный коммутатор с поддержкой РоЕ идеально подходит для клиентов, в сетях которых используются беспроводные точки доступа Wi-Fi 6, сетевые камеры и IP-телефоны.
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