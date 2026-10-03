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Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

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Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
  • Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 790 руб. 
Начислим 893 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
55 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Порты
52
Габаритные размеры, мм
443x44x297
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х9
Вес, кг.
2.27

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Порты
52
Габаритные размеры, мм
443x44x297
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Страна производитель
Китай
Описание
Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 55790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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