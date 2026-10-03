Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 790 руб.
В наличии
Код товара: 407744
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
55 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Порты
52
Габаритные размеры, мм
443x44x297
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х9
Вес, кг.
2.27
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 100 руб.13525 руб. в СплитКоммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F)
-
В наличииЦена 54 130 руб.13533 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-ENTERPRISE-8-POE
-
В наличииЦена 55 330 руб.13833 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2995G-24FX-DC
-
В наличииЦена 55 460 руб.13865 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG3452X
-
В наличииЦена 55 510 руб.13878 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452X
-
В наличииЦена 55 630 руб.13908 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3206HPP
-
В наличииЦена 55 700 руб.13925 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM
-
В наличииЦена 56 450 руб. 102 090 руб.14113 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
-
В наличииЦена 60 160 руб.15040 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52P/ME/B1A
-
В наличииЦена 62 030 руб.15508 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1510-52X/A2A
-
В наличииЦена 62 420 руб.15605 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428XMPP
-
В наличииЦена 63 080 руб.15770 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-PRO-48
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Порты
52
Габаритные размеры, мм
443x44x297
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Страна производитель
Китай
Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 55790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM