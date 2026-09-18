Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
Устраните слабое место вашей сети — пора обновить гигабитные свитчи на что-то действительно быстрое! Представляем вашему вниманию CRS312-4C+8XG-RM — наш первый свитч с портами 10G RJ45. Более того — имеются 4 x 10G комбо-порты, которые можно использовать для 10G RJ45 Ethernet или 10G SFP+, когда нужно дополнительное оптоволоконное соединение. Эти порты поддерживают функцию software select — при помощи скриптов RouterOS можно выбирать, какие порты использовать в конкретный момент. Свитч MikroTik CRS312-4C+8XG-RM — простое и практичное решение для тех, кто работает с большим объемом данных и нуждается в быстром, стабильном соединении 24/7 – для производства мультимедийного контента и игр, научных исследований и многого другого. Два блока питания для надёжности — никаких неожиданных перебоев, когда сроки поджимают! У этого свитча есть полноразмерный USB порт, консольный порт для конфигурации и «рэковый кейс» 1U для всех стандартных стоек. Функция «двойной загрузки» позволяет выбрать одну из двух операционных систем — легендарную RouterOS c множеством возможностей или более простую, но тоже мощную SwOS. Для маршрутизации и других функций 3-го уровня используйте RouterOS. Неблокирующая пропускная способность - 120 Gbps, пропускная способность - 240 Gbps, скорость работы коммутационной матрицы - 178 Mpps. MikroTik CRS312-4C+8XG-RM – сделан для профессионалов, но подойдёт каждому!
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