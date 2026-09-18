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Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM

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Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 880 руб. 
Начислим 1135 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293797
Доставка в Москве
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
70 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х7
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM

Устраните слабое место вашей сети — пора обновить гигабитные свитчи на что-то действительно быстрое! Представляем вашему вниманию CRS312-4C+8XG-RM — наш первый свитч с портами 10G RJ45. Более того — имеются 4 x 10G комбо-порты, которые можно использовать для 10G RJ45 Ethernet или 10G SFP+, когда нужно дополнительное оптоволоконное соединение. Эти порты поддерживают функцию software select — при помощи скриптов RouterOS можно выбирать, какие порты использовать в конкретный момент. Свитч MikroTik CRS312-4C+8XG-RM — простое и практичное решение для тех, кто работает с большим объемом данных и нуждается в быстром, стабильном соединении 24/7 – для производства мультимедийного контента и игр, научных исследований и многого другого. Два блока питания для надёжности — никаких неожиданных перебоев, когда сроки поджимают! У этого свитча есть полноразмерный USB порт, консольный порт для конфигурации и «рэковый кейс» 1U для всех стандартных стоек. Функция «двойной загрузки» позволяет выбрать одну из двух операционных систем — легендарную RouterOS c множеством возможностей или более простую, но тоже мощную SwOS. Для маршрутизации и других функций 3-го уровня используйте RouterOS. Неблокирующая пропускная способность - 120 Gbps, пропускная способность - 240 Gbps, скорость работы коммутационной матрицы - 178 Mpps. MikroTik CRS312-4C+8XG-RM – сделан для профессионалов, но подойдёт каждому!



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Устраните слабое место вашей сети — пора обновить гигабитные свитчи на что-то действительно быстрое! Представляем вашему вниманию CRS312-4C+8XG-RM — наш первый свитч с портами 10G RJ45. Более того — имеются 4 x 10G комбо-порты, которые можно использовать для 10G RJ45 Ethernet или 10G SFP+, когда нужно дополнительное оптоволоконное соединение. Эти порты поддерживают функцию software select — при помощи скриптов RouterOS можно выбирать, какие порты использовать в конкретный момент. Свитч MikroTik CRS312-4C+8XG-RM — простое и практичное решение для тех, кто работает с большим объемом данных и нуждается в быстром, стабильном соединении 24/7 – для производства мультимедийного контента и игр, научных исследований и многого другого. Два блока питания для надёжности — никаких неожиданных перебоев, когда сроки поджимают! У этого свитча есть полноразмерный USB порт, консольный порт для конфигурации и «рэковый кейс» 1U для всех стандартных стоек. Функция «двойной загрузки» позволяет выбрать одну из двух операционных систем — легендарную RouterOS c множеством возможностей или более простую, но тоже мощную SwOS. Для маршрутизации и других функций 3-го уровня используйте RouterOS. Неблокирующая пропускная способность - 120 Gbps, пропускная способность - 240 Gbps, скорость работы коммутационной матрицы - 178 Mpps. MikroTik CRS312-4C+8XG-RM – сделан для профессионалов, но подойдёт каждому!


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM - данный товар вы можете купить по цене 70880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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