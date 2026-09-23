Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG3452P)
Соответствующий уровню 2+ управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3452P оснащен 48 гигабитными портами Ethernet и 4 портами SFP. Главная особенность модели – поддержка технологии PoE. Все Ethernet-порты способны обеспечивать питание PoE-совместимого оборудования. Вы сможете избежать затрат на организацию выделенных линий электропитания. Суммарный бюджет PoE, гарантируемый коммутатором, равен существенным 384 Вт. Максимальная мощность одного порта – 30 Вт. Коммутатор TP-Link TL-SG3452P сочетает в себе высокую производительность, значительный уровень сетевой безопасности, высокоэффективную приоритизацию трафика и широчайшие возможности управления. Отказоустойчивость устройства помогают обеспечивать 3 вентилятора, гарантирующие необходимое качество теплоотвода. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию внутри помещений, температура в которых должна соответствовать диапазону от 0 до 40 °C. Устройство, имеющее размеры 440x330x44 мм, может устанавливаться в стойку. Настольная установка коммутатора также допустима.
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