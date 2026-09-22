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Коммутатор TP-Link SG3452P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SG3452P

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Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 6
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 7
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 8
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 9
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 10
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 11
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 12
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 13
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 14
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 15
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 16
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 17
Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 11
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 12
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 13
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 14
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 15
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 16
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 17
  • Коммутатор TP-Link SG3452P - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 280 руб. 
Начислим 1221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link SG3452P
76 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, набор для монтажа в стойку, ножки
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х10
Вес, кг.
6.71

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3452P

Соответствующий уровню 2+ управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3452P оснащен 48 гигабитными портами Ethernet и 4 портами SFP. Главная особенность модели – поддержка технологии PoE. Все Ethernet-порты способны обеспечивать питание PoE-совместимого оборудования. Вы сможете избежать затрат на организацию выделенных линий электропитания. Суммарный бюджет PoE, гарантируемый коммутатором, равен существенным 384 Вт. Максимальная мощность одного порта – 30 Вт. Коммутатор TP-Link TL-SG3452P сочетает в себе высокую производительность, значительный уровень сетевой безопасности, высокоэффективную приоритизацию трафика и широчайшие возможности управления. Отказоустойчивость устройства помогают обеспечивать 3 вентилятора, гарантирующие необходимое качество теплоотвода. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию внутри помещений, температура в которых должна соответствовать диапазону от 0 до 40 °C. Устройство, имеющее размеры 440x330x44 мм, может устанавливаться в стойку. Настольная установка коммутатора также допустима.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3452P




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, набор для монтажа в стойку, ножки
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствующий уровню 2+ управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3452P оснащен 48 гигабитными портами Ethernet и 4 портами SFP. Главная особенность модели – поддержка технологии PoE. Все Ethernet-порты способны обеспечивать питание PoE-совместимого оборудования. Вы сможете избежать затрат на организацию выделенных линий электропитания. Суммарный бюджет PoE, гарантируемый коммутатором, равен существенным 384 Вт. Максимальная мощность одного порта – 30 Вт. Коммутатор TP-Link TL-SG3452P сочетает в себе высокую производительность, значительный уровень сетевой безопасности, высокоэффективную приоритизацию трафика и широчайшие возможности управления. Отказоустойчивость устройства помогают обеспечивать 3 вентилятора, гарантирующие необходимое качество теплоотвода. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию внутри помещений, температура в которых должна соответствовать диапазону от 0 до 40 °C. Устройство, имеющее размеры 440x330x44 мм, может устанавливаться в стойку. Настольная установка коммутатора также допустима.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор TP-Link SG3452P - по цене 76280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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