Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A
Настраиваемый L2+ коммутатор DXS-1210-12SC, оснащенный 10 портами 10GBase-X SFP+ и 2 комбо-портами 10GBase-T/SFP+, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с и предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря наличию комбо-портов 10GBase-T/SFP+, DXS-1210-12SC предоставляет широкие возможности подключения, упрощая, таким образом, интеграцию в сеть. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, а также приложения server-to-server. DXS-1210-12SC является экономически выгодным решением для организации сетей 10 Gigabit Ethernet.
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