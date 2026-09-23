Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE представляет собой высокопроизводительное решение для корпоративного использования и решения даже самых сложных задач. Данная модель отличается широкими возможностями, большой функциональностью и отлично подойдет как для расширения локальной сети предприятия, так и для развертывания, например, IP-телефонии или системы видеонаблюдения. Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE относится к управляемому типу сетевого оборудования. В основе модели используется микропроцессор, благодаря которому обеспечивается расширенный набор функций и различных протоколов сетевого управления. Встроенная таблица MAC-адресов насчитывает большое количество позиций, скорость передачи данных может достигать 1000 Мбит/с. Помимо этого коммутатор поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели устройства предусмотрено 24 порта с поддержкой PoE, 2 выхода при этом соответствуют типу SFP. Коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и за счет своих размеров может монтироваться в стойки для телекоммуникационного оборудования. Для работы устройства используется сеть 220 В. Комплект поставки включает в себя сетевой кабель питания и крепежные элементы.
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