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Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A

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Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 770 руб. 
Начислим 1133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407833
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A
70 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.3x (Flow control), автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
Порты
48 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 x 44 x 250
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х9
Вес, кг.
4.5

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A

Настраиваемый коммутатор DGS-1250-52XMP, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI).

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.3x (Flow control), автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
Порты
48 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 x 44 x 250
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор DGS-1250-52XMP, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 70770 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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