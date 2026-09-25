Коммутатор TP-Link SX3016F
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SX3016F
10-гигабитный оптический коммутатор TP-Link TL-SX3016F оснащен 16 портами SFP. Устройство, обеспечивающее внутреннюю пропускную способность 320 Гбит/с, соответствует уровню 2+. Модель обеспечивает бесперебойное функционирование крупных корпоративных сетей. Особенность коммутатора – наличие двух разъемов питания. Резервирование электропитания сводит вероятность каких-либо сбоев почти к нулю. Коммутатор отличается повышенной эффективностью приоритизации трафика, расширенными возможностями управления и улучшенной сетевой безопасностью. Коммутатор TP-Link TL-SX3016F имеет активную систему охлаждения. Единственный вентилятор демонстрирует низкий уровень шума. Энергопотребление коммутатора не превышает 32.74 Вт. Устройство гарантированно работоспособно при температуре от 0 до 45 °C и относительной влажности, ограниченной 90 %.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 70 730 руб.17683 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-48-POE
-
В наличииЦена 71 070 руб.17768 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
-
В наличииЦена 71 680 руб.17920 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A
-
В наличииЦена 72 900 руб.18225 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A
-
В наличииЦена 73 970 руб.18493 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30TS/B1A PROJ
-
В наличииЦена 75 370 руб.18843 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A
-
В наличииЦена 76 460 руб.19115 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452P
-
В наличииЦена 78 200 руб.19550 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428XPP-M2
-
В наличииЦена 78 880 руб.19720 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE
-
В наличииЦена 84 660 руб.21165 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ
-
В наличииЦена 87 150 руб.21788 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
-
В наличииЦена 87 880 руб.21970 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SX3016F