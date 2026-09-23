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Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE

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Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото 2
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Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото 5
Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото 5
  • Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 450 руб. 
Начислим 1128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569969
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE
70 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х41х12
Вес, кг.
4

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE

Ubiquiti UniFi Switch 48 POE имеется 48 гигабитных портов Ethernet (включая 32 порта с поддержкой 802.3at PoE+ с автоматическим распознаванием), и 4 порта SFP. Мощная коммутация UniFi второго поколения. Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемым гигабитным коммутатором второго уровня 2, который с легкостью обеспечит гигабитное подключение с питанием к вашим устройствам RJ45 Ethernet и коммутацию трафика. Имеется 1,3-дюймовой сенсорный LCM дисплей, который поможет быстро управлять и отображать текущее состояние устройства.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Ubiquiti UniFi Switch 48 POE имеется 48 гигабитных портов Ethernet (включая 32 порта с поддержкой 802.3at PoE+ с автоматическим распознаванием), и 4 порта SFP. Мощная коммутация UniFi второго поколения. Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемым гигабитным коммутатором второго уровня 2, который с легкостью обеспечит гигабитное подключение с питанием к вашим устройствам RJ45 Ethernet и коммутацию трафика. Имеется 1,3-дюймовой сенсорный LCM дисплей, который поможет быстро управлять и отображать текущее состояние устройства.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Ubiquiti USW-48-POE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 70450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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