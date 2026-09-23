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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ

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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 330 руб. 
Начислим 1350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ
84 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3az
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 порта 1000Base-X SFP, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
440 х 430 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х14
Вес, кг.
8.48

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ

Коммутатор DGS-1210-52MP/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3az
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 порта 1000Base-X SFP, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
440 х 430 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DGS-1210-52MP/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ - по цене 84330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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