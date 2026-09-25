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Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2

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Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2 - фото 1
Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2 - фото 2
Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
4
  • Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 200 руб. 
Начислим 1252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2
78 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х10
Вес, кг.
6.17

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2

Управляемый коммутатор TP-Link станет мощным центром вашей сети благодаря 24 портам RJ45 с базовой скоростью передачи данных 2.5 Гбит/с и 4 скоростным SFP-портам по 10 Гбит/с. Это отличное решение для офиса или крупной рабочей группы, требующей высокой пропускной способности и расширяемости. Уровень L2 позволяет эффективно распределять трафик, а размер таблицы MAC-адресов в 32000 записей гарантирует стабильную работу даже в плотных сетях. Настольный форм-фактор облегчает размещение устройства там, где это нужно, а вес 6,2 кг говорит о прочности и надежности конструкции.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор TP-Link станет мощным центром вашей сети благодаря 24 портам RJ45 с базовой скоростью передачи данных 2.5 Гбит/с и 4 скоростным SFP-портам по 10 Гбит/с. Это отличное решение для офиса или крупной рабочей группы, требующей высокой пропускной способности и расширяемости. Уровень L2 позволяет эффективно распределять трафик, а размер таблицы MAC-адресов в 32000 записей гарантирует стабильную работу даже в плотных сетях. Настольный форм-фактор облегчает размещение устройства там, где это нужно, а вес 6,2 кг говорит о прочности и надежности конструкции.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link SG3428XPP-M2 - по цене 78200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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