Коммутатор TP-Link SG3452XP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3452XP
Коммутатор TP-Link представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, которое обеспечивает надежное и стабильное соединение для вашего бизнеса или крупной локальной сети. Этот управляемый коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать большой объем данных. Оборудованный 48 портами RJ45 и 4 портами SFP с поддержкой скорости 10 Гбит/с, этот коммутатор идеально подходит для масштабируемых сетей. Коммутатор TP-Link поддерживает технологию PoE 802.3at, что упрощает установку и питание сетевых устройств, таких как IP-камеры или точки доступа, без необходимости в дополнительных кабелях. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000, что предоставляет более гибкие возможности для управления сетью и подключения множества устройств. Устройству присущ настольный форм-фактор, что позволяет его удобно разместить в офисе или серверной. Контроль сетевого трафика осуществляется на уровне L2, обеспечивая эффективную маршрутизацию и управление данными. С весом 6,6 кг, этот коммутатор обладает прочной конструкцией и долговечностью, что делает его идеальным решением для профессиональных сетевых инсталляций. Бренд TP-Link гарантирует качество и высокие стандарты производительности.
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