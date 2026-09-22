Коммутатор UBIQUITI USW-Pro-Max-24-PoE
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Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723301
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, комплект для монтажа, документация.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
52х43х12
Вес, кг.
5.2
Описание товара Коммутатор UBIQUITI USW-Pro-Max-24-PoE
Коммутатор UBIQUITI USW-Pro-Max-24-PoE
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Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, комплект для монтажа, документация.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
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Страна производитель
Вьетнам
Коммутатор UBIQUITI USW-Pro-Max-24-PoE
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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