Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F)
Коммутаторы Zyxel представляют собой высококачественные сетевые решения, предназначенные для эффективного управления и оптимизации сетевого трафика в малых и средних предприятиях. Данная модель обладает 24 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что позволяет ей легко интегрироваться в любую современную сеть. Коммутатор имеет настольный форм-фактор, что делает его удобным для размещения в офисных или серверных помещениях с ограниченным пространством. Управляемый тип коммутатора уровня L2 позволяет гибко настраивать сети, оптимизируя производительность и обеспечивая высокую надежность. Эта модель поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек и включает поддержку технологии PoE 802.3at, что позволяет питать подключенные устройства через сетевые кабели, упрощая установку и уменьшая количество необходимых проводов. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что способствует высокой эффективности работы сети и надежной маршрутизации пакетов данных. При весе 5,185 кг данное устройство является стабильным и долговечным решением для вашего бизнеса, обеспечивая надежное соединение и управление сетевыми ресурсами.
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