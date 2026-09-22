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Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F)

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Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729794
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х9
Вес, кг.
5.19

Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F)

Коммутаторы Zyxel представляют собой высококачественные сетевые решения, предназначенные для эффективного управления и оптимизации сетевого трафика в малых и средних предприятиях. Данная модель обладает 24 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что позволяет ей легко интегрироваться в любую современную сеть. Коммутатор имеет настольный форм-фактор, что делает его удобным для размещения в офисных или серверных помещениях с ограниченным пространством. Управляемый тип коммутатора уровня L2 позволяет гибко настраивать сети, оптимизируя производительность и обеспечивая высокую надежность. Эта модель поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек и включает поддержку технологии PoE 802.3at, что позволяет питать подключенные устройства через сетевые кабели, упрощая установку и уменьшая количество необходимых проводов. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что способствует высокой эффективности работы сети и надежной маршрутизации пакетов данных. При весе 5,185 кг данное устройство является стабильным и долговечным решением для вашего бизнеса, обеспечивая надежное соединение и управление сетевыми ресурсами.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28HP (XGS1935-28HP-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Zyxel представляют собой высококачественные сетевые решения, предназначенные для эффективного управления и оптимизации сетевого трафика в малых и средних предприятиях. Данная модель обладает 24 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что позволяет ей легко интегрироваться в любую современную сеть. Коммутатор имеет настольный форм-фактор, что делает его удобным для размещения в офисных или серверных помещениях с ограниченным пространством. Управляемый тип коммутатора уровня L2 позволяет гибко настраивать сети, оптимизируя производительность и обеспечивая высокую надежность. Эта модель поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек и включает поддержку технологии PoE 802.3at, что позволяет питать подключенные устройства через сетевые кабели, упрощая установку и уменьшая количество необходимых проводов. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что способствует высокой эффективности работы сети и надежной маршрутизации пакетов данных. При весе 5,185 кг данное устройство является стабильным и долговечным решением для вашего бизнеса, обеспечивая надежное соединение и управление сетевыми ресурсами.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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