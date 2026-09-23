Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
52
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 620 руб.
В наличии
Код товара: 648702
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67 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, кабель питания, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки, документация, документация
Количество портов RJ45
52
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х14
Вес, кг.
8.42
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)
Настраиваемый WebSmart-коммутатор уровня L2+ с огромным бюджетом PoE (370 Вт) и расширенными функциями сетевой безопасности.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, кабель питания, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки, документация, документация
Количество портов RJ45
52
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Настраиваемый WebSmart-коммутатор уровня L2+ с огромным бюджетом PoE (370 Вт) и расширенными функциями сетевой безопасности.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 67620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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