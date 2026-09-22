Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48
Коммутатор Ubiquiti — это высококачественное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения надежного и быстрого соединения в корпоративной или домашней сети. Весом 4,9 кг, этот управляемый коммутатор предлагает пользователям большую гибкость и контроль над сетью. Он оснащен 4 портами SFP, каждый из которых поддерживает скорость до 1 Гбит/с, что делает его идеальным решением для организации высокоскоростных подключений с использованием оптоволоконных линий. Отсутствие поддержки PoE свидетельствует о том, что коммутатор сосредоточен на эффективности передачи данных без применения питания по Ethernet-кабелям. Работа на уровне L3 означает, что коммутатор способен выполнять маршрутизацию на сетевом уровне, увеличивая эффективность управления большими сетями. Настольный форм-фактор обеспечивает легкость в размещении и делает это устройство удобным для использования в различных рабочих средах. Бренд Ubiquiti известен своим акцентом на инновации и надежность, и этот коммутатор не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет управляемое сетевое оборудование с продуманными функциями и высоким уровнем производительности.
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