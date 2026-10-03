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Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X

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Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 1
Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 2
Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 3
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Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 5
Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 6
Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 7
Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 8
Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 9
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Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 1
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 2
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 3
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 4
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 5
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 6
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 7
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 8
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 9
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 10
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 11
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 12
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 13
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 14
  • Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648709
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Габаритные размеры, мм
76x135x152
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, кг.
2.14

Описание товара Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X

Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.

Отзывы о товаре Коммутатор Planet IGS-6329-8UP2S2X




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Габаритные размеры, мм
76x135x152
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор представляет собой доступное гигабитное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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