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Коммутатор D-Link DGS-1520-52/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1520-52/A1A

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Коммутатор D-Link DGS-1520-52/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631166
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
50
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Порты
52
Габаритные размеры, мм
566x350x90
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х9
Вес, кг.
3.75

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1520-52/A1A

Управляемый стекируемый коммутатор DGS-1520-52 уровня предназначен для сетей предприятий малого среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 48 портами 10/100/1000Base-T, портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1520-52/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
50
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Порты
52
Габаритные размеры, мм
566x350x90
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый стекируемый коммутатор DGS-1520-52 уровня предназначен для сетей предприятий малого среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 48 портами 10/100/1000Base-T, портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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