Коммутатор D-Link DGS-1520-52/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631166
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
50
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Порты
52
Габаритные размеры, мм
566x350x90
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х9
Вес, кг.
3.75
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1520-52/A1A
Управляемый стекируемый коммутатор DGS-1520-52 уровня предназначен для сетей предприятий малого среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 48 портами 10/100/1000Base-T, портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 79 500 руб.19875 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ
-
В наличииЦена 81 840 руб.20460 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
-
В наличииЦена 82 120 руб.20530 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452XP
-
В наличииЦена 85 040 руб.21260 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48
-
В наличииЦена 85 750 руб.21438 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
-
В наличииЦена 86 870 руб.21718 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B1A
-
В наличииЦена 87 810 руб.21953 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A
-
В наличииЦена 89 010 руб.22253 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM
-
В наличииЦена 93 810 руб.23453 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A
-
В наличииЦена 99 520 руб.24880 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452XMPP
-
В наличииЦена 100 060 руб.25015 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A
-
В наличииЦена 100 400 руб.25100 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30PS/B2A
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
50
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Порты
52
Габаритные размеры, мм
566x350x90
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Управляемый стекируемый коммутатор DGS-1520-52 уровня предназначен для сетей предприятий малого среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 48 портами 10/100/1000Base-T, портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1520-52/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1520-52/A1A