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Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT

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Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT - фото 1
Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT - фото 1
  • Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518846
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDI-X
Порты
16 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP
Габаритные размеры, мм
152x84x107
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT

Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT - промышленный 16- портовый гигабитный 802.3at PoE коммутатор, в прочном IP30 металлическом корпусе, приспособленный для стабильной работы в тяжелых промышленных условиях.

Отзывы о товаре Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDI-X
Порты
16 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP
Габаритные размеры, мм
152x84x107
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Planet IP30 IGS-20160HPT - промышленный 16- портовый гигабитный 802.3at PoE коммутатор, в прочном IP30 металлическом корпусе, приспособленный для стабильной работы в тяжелых промышленных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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