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Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX

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Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
59 880 руб.  102 090 руб. 
Начислим 959 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631179
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
59 880 руб. -41%
102 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
коммутатор, кабель питания, кабель заземления, консольный кабель, крепления в стойку, резиновые ножки, документация, упаковка
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
28
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х10
Вес, кг.
4.38

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX

Мощный управляемый L3-коммутатор агрегации от НАГ (SNR), поддерживающий 10G-аплинки, динамическую маршрутизацию и резервное питание.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
коммутатор, кабель питания, кабель заземления, консольный кабель, крепления в стойку, резиновые ножки, документация, упаковка
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
28
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный управляемый L3-коммутатор агрегации от НАГ (SNR), поддерживающий 10G-аплинки, динамическую маршрутизацию и резервное питание.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX - данный товар вы можете купить по цене 59880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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