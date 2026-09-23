Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%59 880 руб. 102 090 руб.
В наличии
Код товара: 631179
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59 880 руб. -41%
102 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
коммутатор, кабель питания, кабель заземления, консольный кабель, крепления в стойку, резиновые ножки, документация, упаковка
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
28
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х10
Вес, кг.
4.38
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
Мощный управляемый L3-коммутатор агрегации от НАГ (SNR), поддерживающий 10G-аплинки, динамическую маршрутизацию и резервное питание.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
коммутатор, кабель питания, кабель заземления, консольный кабель, крепления в стойку, резиновые ножки, документация, упаковка
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
28
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Мощный управляемый L3-коммутатор агрегации от НАГ (SNR), поддерживающий 10G-аплинки, динамическую маршрутизацию и резервное питание.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX - данный товар вы можете купить по цене 59880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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