Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX-DC
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 920 руб.
В наличии
Код товара: 741260
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58 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х35х13
Вес, кг.
3.5
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX-DC
Коммутатор SNR — управляемое решение уровня L3 для построения и организации сети. Модель оснащена 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с и четырьмя портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с, что позволяет подключать сетевые устройства и использовать оптические соединения в одной инфраструктуре. Таблица MAC-адресов на 16 000 записей поддерживает работу с большим количеством сетевых устройств. Настольный форм-фактор упрощает размещение оборудования, а вес 4 кг обеспечивает уверенное положение коммутатора на рабочей поверхности. Поддержка PoE не предусмотрена.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
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Страна производитель
Китай
Коммутатор SNR — управляемое решение уровня L3 для построения и организации сети. Модель оснащена 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с и четырьмя портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с, что позволяет подключать сетевые устройства и использовать оптические соединения в одной инфраструктуре. Таблица MAC-адресов на 16 000 записей поддерживает работу с большим количеством сетевых устройств. Настольный форм-фактор упрощает размещение оборудования, а вес 4 кг обеспечивает уверенное положение коммутатора на рабочей поверхности. Поддержка PoE не предусмотрена.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор SNR SNR-S2995G-24FX-DC - по цене 58920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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