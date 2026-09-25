Коммутатор TP-Link SG3428XF
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428XF
Коммутатор, TP-Link, SG3428XF, JetStream управляемый коммутатор уровня 2+ на 20 гигабитных портов SFP, 4 порта SFP+ 10 Гбит/с и 4 комбинированных порта SFP/RJ45 Uplink 10 Гбит/с: четыре слота SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную ёмкость. Гигабитные оптические порты: 20 гигабитных SFP-портов и 4 гигабитных комбинированных порта SFP/RJ45 обеспечат надёжное высокоскоростное подключение к другим коммутаторам и устройствам. Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP) 1 , централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: простое и удобное управление через облако и приложение Omada. Статическая маршрутизация: повысит эффективность использования сетевых ресурсов за счёт маршрутизации внутреннего трафика. Надёжная
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