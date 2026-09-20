Коммутатор Osnovo SW-24G4X-1L
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Osnovo SW-24G4X-1L
SW-24G4X-1L Управляемый L3 коммутатор на 24xGE RJ-45 c PoE + 4х10G SFP+ порта. Порты: 24 x GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at), 4 x 10G SFP+ Uplink. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE до 400W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 4kV на порт. Питание: AC90-253V (410W). Встроенный БП. Монтаж в 19 - дюймовую стойку, крепление в комплекте. Размеры (ШхВхГ): 440x44x320мм. Рабочая температура: -10…+50°С.
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