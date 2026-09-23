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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24

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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 - фото 2
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 - фото 3
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 120 руб. 
Начислим 866 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491575
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24
54 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1x , IEEE 802.1q , 802.3z , IEEE 802.1d Spanning Tree , IEEE 802.3 , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3i , IEEE 802.3x Flow Control
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
442,4х285,4х43,7
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х40х13
Вес, кг.
4.3

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24

В Ubiquiti USW-PRO-24 оборудованы 24 гигабитных порта Ethernet, а также есть два слота под модули SFP+ и 1.3 дюймовый сенсорный дисплей, расположенный на передней панели свитча. Как и вся линейка UniFi, данная модель подразумевает управление через фирменное приложение под названием UniFi Controller.

Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1x , IEEE 802.1q , 802.3z , IEEE 802.1d Spanning Tree , IEEE 802.3 , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3i , IEEE 802.3x Flow Control
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
442,4х285,4х43,7
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
В Ubiquiti USW-PRO-24 оборудованы 24 гигабитных порта Ethernet, а также есть два слота под модули SFP+ и 1.3 дюймовый сенсорный дисплей, расположенный на передней панели свитча. Как и вся линейка UniFi, данная модель подразумевает управление через фирменное приложение под названием UniFi Controller.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 54120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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