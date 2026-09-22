Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F)
Коммутатор ZYXEL — это высокопроизводительное решение для сетевого подключения, предназначенное для использования в малых и средних офисах. Устройство характеризуется компактным настольным форм-фактором и обладает весом 3,1 кг, что делает его достаточно мобильным и простым в установке. Коммутатор оснащен 24 портами RJ45, которые поддерживают базовую скорость передачи данных в 10/100/1000 Мбит/сек. Это обеспечивает быстрое и стабильное соединение для всех подключенных устройств. Кроме того, для увеличения гибкости и масштабируемости в устройстве предусмотрены 4 порта SFP, которые могут использоваться для подключения оптоволоконных линий связи. Управляемый тип коммутатора позволяет настраивать и оптимизировать сеть в соответствии с нуждами вашего бизнеса, обеспечивая высокую производительность и надежность. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000, что способствует улучшенной обработке и управлению сетевым трафиком. Важно отметить, что данная модель не поддерживает технологию PoE, поэтому для подключения устройств, требующих питания по Ethernet кабелю, потребуется использовать внешние источники питания. Коммутатор от бренда Zyxel — это надежное и экономичное решение для создания и управления локальными сетями, подходящее для различных бизнес-сред.
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