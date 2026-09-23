Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631113
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
L2-резервирование STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+
Габаритные размеры, мм
440 x 180 x 44
Разъёмы/Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16.000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х30х10
Вес, кг.
4.8
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX
управляемый коммутатор уровня 2, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+, встроенный БП 220V AC
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
L2-резервирование STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+
Габаритные размеры, мм
440 x 180 x 44
Разъёмы/Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16.000
Страна производитель
Китай
управляемый коммутатор уровня 2, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+, встроенный БП 220V AC
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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