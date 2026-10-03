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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM

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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 660 руб. 
Начислим 699 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287924
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM
43 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х6
Вес, кг.
4.5

Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM

Монтируемый в стойку коммутатор 3 уровня. Высокую производительность для 10G Ethernet-подключений обеспечивают 16 портов SFP+. Имеется 1 медный гигабитный Ethernet-порт для управления. CRS317-1G-16S+RM обладает коммутационным чипом следующего поколения, предоставляющим достаточную скорость передачи данных для всех 16-ти 10G-портов. Имеется аппаратный протокол Spanning Tree и другие функции, предотвращающие образование петель и поддерживающие необходимую для вашей требовательной сети производительность. Коммутатор способен работать как с SwOS, так и с RouterOS, которые выбираются в качестве параметра загрузки. Устройство оснащено двумя резервными источниками питания и пассивной системой охлаждения, что обеспечивает бесшумную работу. Есть также два резервных вентилятора, которые автоматически включаются в случае необходимости.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Монтируемый в стойку коммутатор 3 уровня. Высокую производительность для 10G Ethernet-подключений обеспечивают 16 портов SFP+. Имеется 1 медный гигабитный Ethernet-порт для управления. CRS317-1G-16S+RM обладает коммутационным чипом следующего поколения, предоставляющим достаточную скорость передачи данных для всех 16-ти 10G-портов. Имеется аппаратный протокол Spanning Tree и другие функции, предотвращающие образование петель и поддерживающие необходимую для вашей требовательной сети производительность. Коммутатор способен работать как с SwOS, так и с RouterOS, которые выбираются в качестве параметра загрузки. Устройство оснащено двумя резервными источниками питания и пассивной системой охлаждения, что обеспечивает бесшумную работу. Есть также два резервных вентилятора, которые автоматически включаются в случае необходимости.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM – стоимость товара 43660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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