Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 980 руб.
В наличии
Код товара: 631123
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Загружаем...
44 980 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3z
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 4 х 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
442 х 280 х 44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х38х10
Вес, кг.
5
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E
Это интеллектуальные Gigabit Ethernet коммутаторы уровня 2, предназначенные для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3z
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 4 х 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
442 х 280 х 44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Это интеллектуальные Gigabit Ethernet коммутаторы уровня 2, предназначенные для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E - купить по цене 44980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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