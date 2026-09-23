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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E

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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 980 руб. 
Начислим 720 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631123
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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E
44 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3z
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 4 х 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
442 х 280 х 44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х38х10
Вес, кг.
5

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E

Это интеллектуальные Gigabit Ethernet коммутаторы уровня 2, предназначенные для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях.

Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3z
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 4 х 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
442 х 280 х 44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Это интеллектуальные Gigabit Ethernet коммутаторы уровня 2, предназначенные для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E - купить по цене 44980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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