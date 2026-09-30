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Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2)

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Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 1
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 2
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 3
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 4
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 5
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 6
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 7
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 8
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 9
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 10
Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 1
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 2
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 3
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 4
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 5
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 6
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 7
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 8
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 9
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 10
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 820 руб. 
Начислим 718 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648699
Доставка в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2)
44 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
Порты
35
Габаритные размеры, мм
440x180x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х18
Вес, кг.
3.19

Описание товара Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2)

Коммутатор обладает функциями привязки по IP?адресам, MAC?адресам, портам и идентификаторам VLAN, а также защитой портов, защитой от сетевых штормов и функцией отслеживания сетевого трафика DHCP, защищающих от множества сетевых атак. Также доступен встроенный список распространённых DoS?атак, позволяющий предотвратить такие атаки. Список управления доступом для уровней 2–4 позволит ограничивать доступ к важным сетевым ресурсам, отклоняя пакеты на основе MAC?адреса, IP?адреса, портов TCP и UDP, а также идентификатора VLAN. Кроме того, коммутатор поддерживает стандарт 802.1X, который позволяет сетевым клиентам проходить аутентификацию через серверы RADIUS/TACACS+.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
Порты
35
Габаритные размеры, мм
440x180x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор обладает функциями привязки по IP?адресам, MAC?адресам, портам и идентификаторам VLAN, а также защитой портов, защитой от сетевых штормов и функцией отслеживания сетевого трафика DHCP, защищающих от множества сетевых атак. Также доступен встроенный список распространённых DoS?атак, позволяющий предотвратить такие атаки. Список управления доступом для уровней 2–4 позволит ограничивать доступ к важным сетевым ресурсам, отклоняя пакеты на основе MAC?адреса, IP?адреса, портов TCP и UDP, а также идентификатора VLAN. Кроме того, коммутатор поддерживает стандарт 802.1X, который позволяет сетевым клиентам проходить аутентификацию через серверы RADIUS/TACACS+.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2) - по цене 44820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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