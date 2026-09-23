Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48
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Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 529009
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
442.4x285x43.7
Тип устройства
коммуратор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х40х12
Вес, кг.
7
Описание товара Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемой моделью с монтажом в стойку при помощи соответствующего крепежа в конструкции. Модель позволит создать бесшовную сеть со скоростью до 1 Гбит/сек благодаря 48 портам RJ-45. Поддержка PoE обеспечит передачу подключенному оборудованию питания по свободным от обмена данными линиям витой пары. В конструкции коммутатора Ubiquiti UniFi Switch 48 POE присутствует 1.3-дюймовый сенсорный LCD-дисплей для быстрой настройки работы устройства и отображения его текущего состояния.
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Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
442.4x285x43.7
Тип устройства
коммуратор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемой моделью с монтажом в стойку при помощи соответствующего крепежа в конструкции. Модель позволит создать бесшовную сеть со скоростью до 1 Гбит/сек благодаря 48 портам RJ-45. Поддержка PoE обеспечит передачу подключенному оборудованию питания по свободным от обмена данными линиям витой пары. В конструкции коммутатора Ubiquiti UniFi Switch 48 POE присутствует 1.3-дюймовый сенсорный LCD-дисплей для быстрой настройки работы устройства и отображения его текущего состояния.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
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