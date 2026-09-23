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Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 720 руб. 
Начислим 732 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648695
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A
45 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
4.2

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A

Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME станет отличным выбором для использования в бизнес-среде. Благодаря высокой производительности и широкому набору функций данная модель подходит для расширения локальной сети предприятия, развертывания IP-телефонии, создания видеонаблюдения или других систем.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME станет отличным выбором для использования в бизнес-среде. Благодаря высокой производительности и широкому набору функций данная модель подходит для расширения локальной сети предприятия, развертывания IP-телефонии, создания видеонаблюдения или других систем.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 45720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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