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Коммутатор TP-Link TL-SG3452 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG3452

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3452 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3452 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3452 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 310 руб. 
Начислим 645 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579229
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Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SG3452
40 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х10
Вес, кг.
4.3

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3452

Платформа Omada SDN объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая стопроцентное централизованное облачное управление. Omada позволяет без труда создать масштабируемую сеть с управлением из единого интерфейса, а также обеспечивает бесшовное проводное и беспроводное подключение, идеально подходящее для использования в гостиницах, образовательных учреждениях, точках розничной торговли, офисах и так далее. Коммутатор TL?SG3452 поддерживает широкий набор функций уровней 2+ и 3, позволяющих предприятиям и интернет?провайдерам построить высокомасштабируемую надёжную эффективную сеть. TL-SG3452 обладает функциями привязки по IP?MAC?порту?VID, а также защитой портов, защитой от сетевых штормов и функцией DHCP Snooping, защищающих от множества сетевых атак. Также доступен встроенный список распространённых DoS?атак, позволяющий предотвратить такие атаки. Помимо этого, функция списков контроля доступа (ACL, L2–L4) позволит ограничивать доступ к важным сетевым ресурсам, отклоняя пакеты на основании MAC?адреса, IP?адреса, TCP/UDP?портов и VLAD ID. Более того, коммутатор поддерживает стандарт 802.1X, который позволяет сетевым клиентам проходить аутентификацию через серверы RADIUS/Tacacs+.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG3452




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Платформа Omada SDN объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая стопроцентное централизованное облачное управление. Omada позволяет без труда создать масштабируемую сеть с управлением из единого интерфейса, а также обеспечивает бесшовное проводное и беспроводное подключение, идеально подходящее для использования в гостиницах, образовательных учреждениях, точках розничной торговли, офисах и так далее. Коммутатор TL?SG3452 поддерживает широкий набор функций уровней 2+ и 3, позволяющих предприятиям и интернет?провайдерам построить высокомасштабируемую надёжную эффективную сеть. TL-SG3452 обладает функциями привязки по IP?MAC?порту?VID, а также защитой портов, защитой от сетевых штормов и функцией DHCP Snooping, защищающих от множества сетевых атак. Также доступен встроенный список распространённых DoS?атак, позволяющий предотвратить такие атаки. Помимо этого, функция списков контроля доступа (ACL, L2–L4) позволит ограничивать доступ к важным сетевым ресурсам, отклоняя пакеты на основании MAC?адреса, IP?адреса, TCP/UDP?портов и VLAD ID. Более того, коммутатор поддерживает стандарт 802.1X, который позволяет сетевым клиентам проходить аутентификацию через серверы RADIUS/Tacacs+.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link TL-SG3452 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 40310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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