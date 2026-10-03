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Коммутатор D-Link DGS-1510-28P/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1510-28P/A1A

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Коммутатор D-Link DGS-1510-28P/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 230 руб. 
Начислим 580 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 286285
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1510-28P/A1A
36 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP, SFP+
Габаритные размеры, мм
440х44х210
Разъёмы/Порты
SFP+
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х14
Вес, кг.
3.87

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1510-28P/A1A

Серия DGS-1510 включает в себя коммутаторы SmartPro с портами 10G и является идеальным решением для развертывания сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Серия DGS-1510 обеспечивает надежное соединение и позволяет легко масштабировать существующую сеть.Коммутаторы данной серии оснащены 16, 24 или 48 портами 10/100/1000 Мбит/с, а также 2 или 4 портами 10G SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Коммутаторы с поддержкой РоЕ идеально подходят для корпоративных клиентов, в сетях которых используются VoIP-сервисы, беспроводные точки доступа и сетевые видеокамеры. Коммутатор DGS-1510-28P с 24 портами РоЕ поддерживает стандарт 802.3at (до 30 Вт выходной мощности на порт) и обеспечивает подачу питания на различные устройства с поддержкой РоЕ, позволяя расширить существующую сеть по мере роста предприятия, а также ввести в использование новейшие технологии без избыточных затрат.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1510-28P/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP, SFP+
Габаритные размеры, мм
440х44х210
Разъёмы/Порты
SFP+
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Серия DGS-1510 включает в себя коммутаторы SmartPro с портами 10G и является идеальным решением для развертывания сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Серия DGS-1510 обеспечивает надежное соединение и позволяет легко масштабировать существующую сеть.Коммутаторы данной серии оснащены 16, 24 или 48 портами 10/100/1000 Мбит/с, а также 2 или 4 портами 10G SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Коммутаторы с поддержкой РоЕ идеально подходят для корпоративных клиентов, в сетях которых используются VoIP-сервисы, беспроводные точки доступа и сетевые видеокамеры. Коммутатор DGS-1510-28P с 24 портами РоЕ поддерживает стандарт 802.3at (до 30 Вт выходной мощности на порт) и обеспечивает подачу питания на различные устройства с поддержкой РоЕ, позволяя расширить существующую сеть по мере роста предприятия, а также ввести в использование новейшие технологии без избыточных затрат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1510-28P/A1A - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 36230 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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