Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2
Коммутатор TP-LINK TL-SG3210 с 8 Ethernet-портами позволяет выстроить локальную сеть в небольшом офисе или расширить уже существующую, нарастив физический стек. Модель оборудована функцией защиты портов, может противостоять DoS-атакам и сетевому шторму. Функционал RADIUS-авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x делает решение надежным и устойчивым к проникновению извне. Коммутатор TP-LINK TL-SG3210 поддерживает сохранение связей IP-MAC-VID-порт, что защищает от атаки путем подмены устройств. IGMP snooping дает возможность оптимально распоряжаться потоками трафика, предоставляя приоритет голосовым и видеоприложениям. Политика QoS исполняется на уровнях 2, 3 и 4. Управлять всеми настройками устройства можно через командную строку или встроенный веб-интерфейс.
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