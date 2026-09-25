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Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2

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Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2 - фото 1
Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 710 руб. 
Начислим 572 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723708
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2
35 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2

Коммутатор TP-LINK TL-SG3210 с 8 Ethernet-портами позволяет выстроить локальную сеть в небольшом офисе или расширить уже существующую, нарастив физический стек. Модель оборудована функцией защиты портов, может противостоять DoS-атакам и сетевому шторму. Функционал RADIUS-авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x делает решение надежным и устойчивым к проникновению извне. Коммутатор TP-LINK TL-SG3210 поддерживает сохранение связей IP-MAC-VID-порт, что защищает от атаки путем подмены устройств. IGMP snooping дает возможность оптимально распоряжаться потоками трафика, предоставляя приоритет голосовым и видеоприложениям. Политика QoS исполняется на уровнях 2, 3 и 4. Управлять всеми настройками устройства можно через командную строку или встроенный веб-интерфейс.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-LINK TL-SG3210 с 8 Ethernet-портами позволяет выстроить локальную сеть в небольшом офисе или расширить уже существующую, нарастив физический стек. Модель оборудована функцией защиты портов, может противостоять DoS-атакам и сетевому шторму. Функционал RADIUS-авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x делает решение надежным и устойчивым к проникновению извне. Коммутатор TP-LINK TL-SG3210 поддерживает сохранение связей IP-MAC-VID-порт, что защищает от атаки путем подмены устройств. IGMP snooping дает возможность оптимально распоряжаться потоками трафика, предоставляя приоритет голосовым и видеоприложениям. Политика QoS исполняется на уровнях 2, 3 и 4. Управлять всеми настройками устройства можно через командную строку или встроенный веб-интерфейс.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор TP-Link SG3210XHP-M2 - по цене 35710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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