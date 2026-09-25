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Коммутатор TP-Link SX3008F купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SX3008F

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Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 11
Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
1
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 11
  • Коммутатор TP-Link SX3008F - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 600 руб. 
Начислим 554 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор TP-Link SX3008F
34 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор TL-SX3008F, Кабель питания, Руководство по настройке, Комплект для монтажа в стойку, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
1
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
2.08

Описание товара Коммутатор TP-Link SX3008F

Коммутатор TP-Link TL-SX3008F с 8 гигабитными SFP-портами для подключения оптоволоконных линий используется для создания или масштабирования локальной сети в бизнес-среде. Коммутатор поддерживает управление рабочими параметрами, что позволяет точнее настроить его под решение конкретных задач. Благодаря таблице МАС-адресов на 32000 пунктов данные передаются непосредственно к нужному порту. Сетевой коммутатор TP-Link TL-SX3008F в черном компактном корпусе допускает как установку в 19-дюймовую стойку, так и размещение на столе. Среди функций модели предусмотрены диагностика кабеля, зеркалирование портов, управление потоком 802.3X, Loopback Detection. Вместе с устройством поставляются документация, кабель питания, комплект для монтажа в стойку и резиновые ножки.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SX3008F




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор TL-SX3008F, Кабель питания, Руководство по настройке, Комплект для монтажа в стойку, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
1
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link TL-SX3008F с 8 гигабитными SFP-портами для подключения оптоволоконных линий используется для создания или масштабирования локальной сети в бизнес-среде. Коммутатор поддерживает управление рабочими параметрами, что позволяет точнее настроить его под решение конкретных задач. Благодаря таблице МАС-адресов на 32000 пунктов данные передаются непосредственно к нужному порту. Сетевой коммутатор TP-Link TL-SX3008F в черном компактном корпусе допускает как установку в 19-дюймовую стойку, так и размещение на столе. Среди функций модели предусмотрены диагностика кабеля, зеркалирование портов, управление потоком 802.3X, Loopback Detection. Вместе с устройством поставляются документация, кабель питания, комплект для монтажа в стойку и резиновые ножки.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор TP-Link SX3008F - по цене 34600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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